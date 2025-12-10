Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: мама Ландо Норриса на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Видео: мама Ландо Норриса на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено как мама чемпиона мира Формулы-1 сезона-2025 Ландо Норриса Циска Вауман поддерживает пилота «Макларена» с пит-уолл во время постсезонных тестов в Абу-Даби.

«Мама Ландо на пит-уолле», — подписали видео в официальном аккаунте бренда, под которым продаётся продукция Норриса, в социальной сети Х.

Напомним, 26-летний британский автогонщик, выступающий за команду «Макларен», по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби стал чемпионом в личном зачёте.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал вице-чемпионом.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android