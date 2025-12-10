Видео: мама Ландо Норриса на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Появилось видео, на котором запечатлено как мама чемпиона мира Формулы-1 сезона-2025 Ландо Норриса Циска Вауман поддерживает пилота «Макларена» с пит-уолл во время постсезонных тестов в Абу-Даби.

«Мама Ландо на пит-уолле», — подписали видео в официальном аккаунте бренда, под которым продаётся продукция Норриса, в социальной сети Х.

Напомним, 26-летний британский автогонщик, выступающий за команду «Макларен», по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби стал чемпионом в личном зачёте.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал вице-чемпионом.