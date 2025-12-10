«Граничили с угрожающими». Брандл раскритиковал радиопереговоры «Ред Булл» с Цунодой

Бывший гонщик и эксперт Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал команду «Ред Булл» за радиосообщение пилоту Юки Цуноде во время Гран-при Абу-Даби. По его мнению, фраза «ты знаешь, что делать» звучала почти как угроза.

«Я совсем не против небольшой командной игры — у всех есть две машины, чтобы использовать их с максимальной отдачей, — но радиосообщения в духе «ты знаешь, что делать» граничили с угрожающими, особенно в сочетании с информацией, что отставание Норриса от Леклера составляет 1,4 секунды», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports F1.

Эксперт согласился с решением стюардов, которые оштрафовали Цуноду на пять секунд за то, что он вынудил Норриса съехать с трассы. По мнению Брандла, Цунода мог задержать Норриса в серии медленных поворотов, но вместо этого начал «вилять по прямой, как пьяный моряк», в итоге вынудив британца обгонять по грязной части трассы.

Цунода покинул «Ред Булл» по окончании сезона, в 2026 году его место в команде займёт Исак Хаджар.