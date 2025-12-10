Forbes назвал самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 в 2025 году

Аналитики Forbes опубликовали ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 по итогам сезона-2025. Лидером по гоночным заработкам в пятый раз подряд стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

По оценкам издания, суммарный доход (оклад и бонусы) нидерландца составил $ 76 млн ($ 65 млн — зарплата, $ 11 млн — бонусы). На втором месте — семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который в первом сезоне за «Феррари» получил $ 70,5 млн ($ 70 млн — оклад, $ 0,5 млн — бонусы).

Новый чемпион мира Ландо Норрис замкнул тройку с $ 57,5 млн. Значительную часть этой суммы — $ 39,5 млн — составили бонусы, в том числе $ 10 млн за завоевание титула. Его напарник по команде Оскар Пиастри занял четвёртую строчку ($ 37,5 млн).

Всего 10 самых высокооплачиваемых пилотов заработали в 2025 году, по подсчётам Forbes, $ 363 млн, что на 15% больше, чем в предыдущем сезоне.

Топ-10 самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 в 2025 году (Forbes):

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 76 млн.

Льюис Хэмилтон («Феррари») — $ 70,5 млн.

Ландо Норрис («Макларен») — $ 57,5 млн.

Оскар Пиастри («Макларен») — $ 37,5 млн.

Шарль Леклер («Феррари») — $ 30 млн.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 26,5 млн.

Джордж Расселл («Мерседес») — $ 26 млн.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 13,5 млн.

Карлос Сайнс («Уильямс») — $ 13 млн.

Кими Антонелли («Мерседес») — $ 12,5 млн.

В рейтинг впервые вошли Лэнс Стролл и дебютант «Мерседеса» Кими Антонелли. Серхио Перес и Пьер Гасли выбыли из десятки.

В расчётах Forbes учитываются только оклады и бонусы, связанные с выступлениями на трассе, без учёта доходов от рекламных контрактов.