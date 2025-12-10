Лоусон — о новых шинах «Пирелли» для 2026 года: ощущения совершенно другие

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился первыми впечатлениями от новых шин «Пирелли», которые будут использоваться в чемпионате Формулы-1 сезона-2026. Новозеландец протестировал их на послематчевых тестах в Абу-Даби.

«Это был интересный день, в течение которого мы попытались сделать несколько шагов вперёд в подготовке к 2026 году. У нас также была возможность протестировать новые шины в условиях, максимально приближённых к тем, что будут в следующем сезоне, так что это даст нам важные данные для работы. Ощущения совершенно другие по сравнению с тем, на чём мы ездили в этом сезоне, так что всегда полезно получить первый опыт заранее. Зимний перерыв даст мне время обдумать то, на чём я только что ездил, прежде чем вернуться в следующем году с новой машиной, чего я жду с нетерпением», — приводят слова Лоусона Racing News 365.

Гонщик провёл сложный сезон-2025: после двух этапов за основную команду «Ред Булл» он был переведён в «Рейсинг Буллз», где набрал 38 очков за последние 22 гонки. В 2026 году его напарником по команде станет дебютант Арвид Линдблад.