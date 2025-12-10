Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон — о новых шинах «Пирелли» для 2026 года: ощущения совершенно другие

Лоусон — о новых шинах «Пирелли» для 2026 года: ощущения совершенно другие
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился первыми впечатлениями от новых шин «Пирелли», которые будут использоваться в чемпионате Формулы-1 сезона-2026. Новозеландец протестировал их на послематчевых тестах в Абу-Даби.

«Это был интересный день, в течение которого мы попытались сделать несколько шагов вперёд в подготовке к 2026 году. У нас также была возможность протестировать новые шины в условиях, максимально приближённых к тем, что будут в следующем сезоне, так что это даст нам важные данные для работы. Ощущения совершенно другие по сравнению с тем, на чём мы ездили в этом сезоне, так что всегда полезно получить первый опыт заранее. Зимний перерыв даст мне время обдумать то, на чём я только что ездил, прежде чем вернуться в следующем году с новой машиной, чего я жду с нетерпением», — приводят слова Лоусона Racing News 365.

Гонщик провёл сложный сезон-2025: после двух этапов за основную команду «Ред Булл» он был переведён в «Рейсинг Буллз», где набрал 38 очков за последние 22 гонки. В 2026 году его напарником по команде станет дебютант Арвид Линдблад.

Материалы по теме
Фото
«Пирелли» представила шины для сезона-2026 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android