Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо и Мелисса Хименес ожидают рождения общего ребёнка в марте — Hola

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и журналистка DAZN Мелисса Хименес ожидают рождения первого общего ребёнка. Малыш должен появиться на свет в марте следующего года. Об этом сообщает испанское издание ¡Hola!..

По данным источника, близкого к паре, 38-летняя Хименес находится на шестом месяце беременности. Именно этим объясняется её отсутствие в паддоке на последних гонках сезона, включая финал в Абу-Даби. Она уже является матерью троих детей от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой и сейчас, в последнем триместре, уделяет особое внимание своему здоровью, временно отстранившись от работы.

Для Алонсо, который недавно в интервью признавался, что хотел бы стать отцом, это будет первый ребёнок. Пара, чьи отношения начались в 2023 году, проживает в Монако, где дети Хименес уже адаптировались к новой жизни. Ожидается, что малыш появится на свет в марте 2026 года.

