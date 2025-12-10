Норрис не смог выехать под новым номером на постсезонных тестах в Абу-Даби

Новый чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис принял участие в постсезонных тестах в Абу-Даби, но не использовал на своём «Макларене» заветный 1-й номер. Согласно регламенту Международной автомобильной федерации (ФИА), право на этот номер он получит только после официальной церемонии награждения.

Официальный статус чемпиона мира и право сменить стартовый номер на первый присваиваются только после ежегодной церемонии награждения ФИА. В этом году она пройдёт в пятницу, 12 декабря, в Ташкенте (Узбекистан). До этого момента 1-й номер формально остаётся за действующим чемпионом — пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, который использовал его на протяжении последних четырёх сезонов.

Несмотря на это, Норрис отметил свой новый статус во время тестового дня. Британец использовал специальный золотой шлем и появился в паддоке в фирменной экипировке чемпиона мира.

Золотой шлем Ландо Норриса Фото: Пресс-служба F1