Марко — об уходе из «Ред Булл»: я не оставляю после себя команду хаоса

Бывший советник и руководитель молодёжной программы «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своём уходе из Формулы-1 после более чем 20 лет работы с командой. 82-летний специалист объяснил, что решение созрело после неудачи в борьбе за титул в 2025 году.

«В этом сезоне я был первым, а потом и вместе с Джанпьеро Ламбьязе единственным в команде, кто ещё верил в этот чемпионский титул Макса Ферстаппена. Мы были полны энтузиазма и отдачи, и поэтому это было огромным разочарованием, когда у нас не получилось. Из этого разочарования и созрело решение, что сейчас настал хороший момент, чтобы уйти.

Я думаю, команда очень хорошо укомплектована, и я точно не оставляю после себя команду хаоса. Всё на своих местах, и, конечно, на некоторых позициях ещё улучшится», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.