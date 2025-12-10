Марко ответил, стоит ли теперь ожидать ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

После собственного ухода из «Ред Булл» бывший советник Хельмут Марко ответил, стоит ли беспокоиться о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в команде.

— Вы считаетесь близким другом Макса Ферстаппена. Как он отнёсся к этому решению?

— Я бы сказал, что он был немного опечален. Мы ещё раз вспомнили все те невероятные моменты, которые провели вместе.

— Стоит ли беспокоиться о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»?

— Нет. Макс не просто хочет добиться успеха, он хочет добиться успеха в гармоничной обстановке. Если он больше не будет этого иметь, то он уйдёт. Но для этого он ещё слишком молод, — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.