Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко ответил, стоит ли теперь ожидать ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Марко ответил, стоит ли теперь ожидать ухода Ферстаппена из «Ред Булл»
Комментарии

После собственного ухода из «Ред Булл» бывший советник Хельмут Марко ответил, стоит ли беспокоиться о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в команде.

— Вы считаетесь близким другом Макса Ферстаппена. Как он отнёсся к этому решению?
— Я бы сказал, что он был немного опечален. Мы ещё раз вспомнили все те невероятные моменты, которые провели вместе.

— Стоит ли беспокоиться о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»?
— Нет. Макс не просто хочет добиться успеха, он хочет добиться успеха в гармоничной обстановке. Если он больше не будет этого иметь, то он уйдёт. Но для этого он ещё слишком молод, — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Материалы по теме
Марко — об уходе из «Ред Булл»: я не оставляю после себя команду хаоса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android