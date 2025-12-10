Скидки
Марко ответил на слухи о самовольном подписании гонщиков и контактах с другими командами

Бывший советник и руководитель молодёжной программы «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о контактах с другими командами для совместного сотрудничества и о том, что он заключал контракты с гонщиками без одобрения «Ред Булл».

— В различных СМИ ходят слухи, что вы контактировали с другими командами или заключали контракты с молодыми гонщиками без одобрения команды. Это правда?
— Нет. Я не рассматриваю никаких других команд, это всего лишь глупые слухи, распускаемые в основном британской прессой, — заявил Марко в интервью для издания Kleine Zeitung.

Ранее появилась информация, что 20-летний ирландский гонщик Алекс Данн остался без места в Формуле-1 из-за действий Хельмута Марко.

В 2025 году Данн выступал в Формуле-2 за молодёжную программу «Макларен» и показывал хорошие результаты. Марко уговорил его разорвать контракт и перейти в программу «Ред Булл». Сделка была заключена, но руководство «Ред Булл» её отменило, вынудив Марко расторгнуть соглашение. В итоге Данн потерял место в «Макларене», куда уже взяли другого пилота, а в «Ред Булл» его не приняли, оставив без контракта.

Марко разгневал «Ред Булл» самовольными подписаниями Линдблада и Данна — De Limburger
