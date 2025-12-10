Скидки
«Я полностью это принимаю». Вассёр — о критике со стороны пилотов «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал публичную критику в адрес команды со стороны Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Он заявил, что такая обратная связь — часть ДНК спорта, и она необходима для прогресса.

«Для меня самое важное — это когда человек возвращается к нам и подталкивает команду к тому, чтобы работать лучше и всем вместе стремиться к достижению лучших результатов.

Неважно, занимаешь ли ты четвёртое, третье или первое место. В нашей ДНК заложено стремление работать лучше. Я полностью это принимаю, и для меня самое важное, чтобы они сохраняли тот же подход к подведению итогов. Стараться сделать лучшую машину, лучшую команду, лучшее всё, и именно так мы будем совершенствоваться.

Я был бы раздавлен, если бы гонщики говорили мне, что мы делаем хорошую работу. Итог сезона для гонщика — найти, где мы можем улучшиться. Я всегда говорю, что я здесь не для того, чтобы [гонщики говорили мне]: «Мы делаем хорошую работу в этом, этом и этом».

Но в прошлом году мы боролись до последнего поворота, и реакция была точно такой же. И Шарль сказал: «Хорошо, ребята, мы должны улучшиться во всех областях. Симулятор, настройки, аэродинамика». Это ДНК их работы и ДНК нашего спорта. Я совсем не удивлён, когда они приходят ко мне и говорят: «Фред, мы должны улучшить это, это и это, потому что мы просим их об этом», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

