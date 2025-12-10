Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем удостоен высшего государственного ордена Узбекистана

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем получил орден «Дўстлик» («Дружба») — одну из высших государственных наград Узбекистана для иностранных граждан. Её вручил президент страны Шавкат Мирзиёев на встрече в Ташкенте.

Награда присуждена за вклад в развитие сотрудничества и укрепление связей между Узбекистаном и ФИА. На встрече стороны обсудили приоритеты в области развития автоспорта, инноваций в мобильности и безопасности дорожного движения в регионе.

Также руководители затронули тему развития автомобильного производства в Узбекистане и планы по внедрению более экологичных решений для общественного транспорта. Ранее, в ходе визита обсуждалась и возможность проведения в стране этапа чемпионата мира Формулы-1.

«Для меня большая честь получить Орден Дружбы от Его Превосходительства Шавката Мирзиёева. Эта награда является напоминанием о прочных партнёрских отношениях между Узбекистаном и ФИА, о совместной работе, которую мы проделали, и о сотрудничестве, которое нас ещё ждёт.

От нашей общей приверженности делу повышения безопасности дорожного движения до наших усилий по развитию автоспорта в регионе — мы едины в своём стремлении содействовать прогрессу и открывать новые возможности для всех. Я выражаю искреннюю благодарность президенту Мирзиёеву и народу Узбекистана», — приводят слова бен Сулайема на официальном сайте федерации.