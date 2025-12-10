Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем удостоен высшего государственного ордена Узбекистана

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем удостоен высшего государственного ордена Узбекистана
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем получил орден «Дўстлик» («Дружба») — одну из высших государственных наград Узбекистана для иностранных граждан. Её вручил президент страны Шавкат Мирзиёев на встрече в Ташкенте.

Награда присуждена за вклад в развитие сотрудничества и укрепление связей между Узбекистаном и ФИА. На встрече стороны обсудили приоритеты в области развития автоспорта, инноваций в мобильности и безопасности дорожного движения в регионе.

Также руководители затронули тему развития автомобильного производства в Узбекистане и планы по внедрению более экологичных решений для общественного транспорта. Ранее, в ходе визита обсуждалась и возможность проведения в стране этапа чемпионата мира Формулы-1.

«Для меня большая честь получить Орден Дружбы от Его Превосходительства Шавката Мирзиёева. Эта награда является напоминанием о прочных партнёрских отношениях между Узбекистаном и ФИА, о совместной работе, которую мы проделали, и о сотрудничестве, которое нас ещё ждёт.

От нашей общей приверженности делу повышения безопасности дорожного движения до наших усилий по развитию автоспорта в регионе — мы едины в своём стремлении содействовать прогрессу и открывать новые возможности для всех. Я выражаю искреннюю благодарность президенту Мирзиёеву и народу Узбекистана», — приводят слова бен Сулайема на официальном сайте федерации.

Материалы по теме
В аппарате президента Узбекистана высказались о проведении Гран-при Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android