Рованперя прервал тесты в Супер Формуле из-за проблем со здоровьем

Рованперя прервал тесты в Супер Формуле из-за проблем со здоровьем
Двукратный чемпион мира по ралли финский гонщик Калле Рованперя был вынужден досрочно завершить первые тесты в японской Супер Формуле из-за проблем со здоровьем. У финна проявились симптомы доброкачественного позиционного головокружения (ДППГ).

Это заболевание характеризуется внезапными приступами сильного головокружения и тошноты, часто вызванными изменением положения головы. Из-за ухудшения самочувствия Рованперя был вынужден прекратить тестовые заезды. Теперь ему предстоит пройти обследование и лечение.

ДППГ может протекать по-разному: в некоторых случаях симптомы надолго исчезают, в других — сохраняются, что может потребовать медицинского вмешательства. Подобное состояние потенциально способно повлиять на карьеру гонщика, если приступы будут повторяться.

«Во время обеденного перерыва у меня появились симптомы доброкачественного позиционного головокружения. Врач запретил мне водить машину на этой неделе. Я очень разочарован, так как у нас не было возможности попрактиковаться в вождении, кроме нашего аэродинамического теста сегодня утром. Невезение, что это случилось в нашем первом выезде. Теперь пришло время вылечиться, и я могу только ждать следующего раза», — написал в социальных сетях Рованперя.

