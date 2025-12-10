Антонелли спросил по радио о поражении Ферстаппена после Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли во время Гран-при Абу-Даби поинтересовался у команды по радио, на сколько очков пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил титул чемпиона мира. Об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на не показанные ранее переговоры.

После того как гонщику сообщили финальные результаты, Антонелли спросил: «Так Норрис выиграл чемпионат?». Его гоночный инженер Питер Боннингтон подтвердил это. «На сколько?» — уточнил Антонелли. После небольшой неразберихи Боннингтон ответил: «Два. Всего на два очка». Антонелли не стал комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что после гонки в Абу-Даби Антонелли подошёл к Ферстаппену и извинился за свою ошибку на предыдущем этапе в Катаре. Тогда Норрис заработал два дополнительных очка, которые в итоге и принесли ему титул с преимуществом в два очка над Ферстаппеном. Нидерландец ответил, что всё в порядке, и поддержал новичка.

Антонелли также рассказал, что после инцидента в Катаре, за который он подвергся травле в Сети, Ферстаппен отправил ему приватное сообщение с поддержкой, посоветовав не обращать внимания на «безмозглых людей» и сосредоточиться на работе.