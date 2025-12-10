Скидки
Карлос Сайнс — о Льюисе Хэмилтоне: я не радуюсь чужой неудаче

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги своего первого сезона в команде и прокомментировал отсутствие побед у Льюиса Хэмилтона, занявшего его место в «Феррари». В 2025 году испанец дважды поднимался на подиум, в то время как Хэмилтон впервые в карьере не финишировал в первой тройке ни в одной гонке.

«Я доволен своими двумя подиумами, и нет, я совсем не радуюсь чужой неудаче. Рад, что смог взять два подиума с «Уильямсом» в Баку и Катаре, и ещё один — в спринте в Остине, и рад сделать это, зная, что в прошлом году у многих были сомнения, что это вообще возможно», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Карлос напомнил, что при выборе команды после ухода из «Феррари» некоторые «жалели» его из-за низких результатов «Уильямса» в предыдущие годы. Однако он подошёл к переходу как к «новой главе». В итоге он вместе с Алексом Албоном помог команде подняться на пятое место в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом «Уильямса» с 2017 года.

