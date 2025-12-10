Оливер Берман рискует пропустить гонку в 2026 году из-за штрафных очков

Пилот «Хааса» Оливер Берман начинает сезон-2026 всего в двух штрафных очках от автоматической дисквалификации на один этап. После инцидента на Гран-при Абу-Даби Международная автомобильная федерация (ФИА) добавила ему одно очко, доведя общую сумму до 10. Тогда Оливер несколько раз смещался на прямой перед девятым поворотом, когда оборонялся от атак пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Согласно регламенту, гонщик получает дисквалификацию на одну гонку, если в течение 12 месяцев набирает 12 штрафных очков. Это означает, что Берман будет находиться под угрозой пропуска этапа на протяжении первых шести гонок сезона-2026. Первые два очка спишутся только во время уикенда Гран-при Канады в мае — это наказание за обгон под красными флагами в Монако.

В прошедшем сезоне 20-летний дебютант, который набрал 41 очко и опередил своего опытного напарника Эстебана Окона, получал и другие штрафные баллы. Так, он заработал четыре штрафных очка за аварию на въезде в пит-лейн под красными флагами на Гран-при Великобритании, два очка — за столкновение с пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом на Гран-при Италии и ещё одно — за опасное вождение в спринте Гран-при Бразилии.

Ранее первым гонщиком, отстранённым по этой системе, стал бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен в 2024 году. Именно эта дисквалификация открыла для Бермана путь в Формулу-1, где он дебютировал досрочно на Гран-при Азербайджана.