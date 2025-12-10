В Формуле-1 утвердили несколько изменений в правилах

В Ташкенте (Узебкистан) состоялось заключительное заседание Всемирного совета по автоспорту Международной автомобильной федерации (ФИА) в 2025 году. В частности, на заседании были приняты решения, касающиеся предстоящего сеона-2026 Формулы-1.

Как сообщает официальный сайт ФИА, в следующем году лимит персонала команд на Гран-при будет временно увеличен до 60 человек, чтобы обеспечить эффективную работу команд с автомобилями нового поколения.

Кроме того, ФИА упростила процедуру приостановки и возобновления гонок (подробности не сообщаются).

Также было подтверждено, что с 2027 года Формула-1 вернётся к проведению одной сессии тестов перед сезоном.

Также ФИА подтвердила, что в рамках спринтерских уикендов будет предусмотрено продление первой свободной практики после появления красных флагов, чтобы обеспечить участникам достаточное время для тренировок.