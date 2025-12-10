Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира

Пилот «Макларена», новоиспечённый чемпион мира Ландо Норрис впервые посетил технологический центр команды в новом для себя статусе. Видео появилось на странице британской команды в социальных сетях.

Напомним, 26-летний британский автогонщик, выступающий за команду «Макларен», по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби стал чемпионом в личном зачёте.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал вице-чемпионом.

Вторым по итогам сезона оказался четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».