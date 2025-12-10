Цунода поблагодарил Марко после ухода Хельмута из «Ред Булл»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода отреагировал на уход советника команды по автоспорту Хельмута Марко со своего поста.

«Спасибо, Хельмут, за то, что ты принял меня в семью «Ред Булл» и помог мне в моей карьере в Формуле-1», — написал Юки Цунода на своей странице в социальных сетях.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.