Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода поблагодарил Марко после ухода Хельмута из «Ред Булл»

Цунода поблагодарил Марко после ухода Хельмута из «Ред Булл»
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода отреагировал на уход советника команды по автоспорту Хельмута Марко со своего поста.

«Спасибо, Хельмут, за то, что ты принял меня в семью «Ред Булл» и помог мне в моей карьере в Формуле-1», — написал Юки Цунода на своей странице в социальных сетях.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.

Материалы по теме
Марко ответил на слухи о самовольном подписании гонщиков и контактах с другими командами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android