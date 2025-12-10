Скидки
На малой родине Норриса переименовали улицу в его честь

Правительство графства Сомерсет на родине новоиспечённого чемпиона мира, пилота «Макларена» Ландо Норриса назвало улицу в честь британского гонщика.

Теперь пешеходная зона в комплексе Clarks Village, расположенном в городе Стрит рядом с Гластонбери, носит название Lando Lane. Именно там Ландо учился в школе и рос, будучи ребёнком.

«Ландо – местный герой, и мы все в полном восторге от того, что он стал чемпионом мира. Он провёл здесь свои юные годы, именно в это время он начал заниматься картингом, что в конечном счёте привело его к тому, что он стал лучшим гонщиком в мире. Переименование улицы в Lando Lane — наш способ отметить это невероятное достижение одного из любимых сыновей нашего региона», — приводит слова директора Clarks Village Криса Дэвиса Crash.

