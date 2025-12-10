Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Хэмилтона планирует анонсировать собственную гоночную серию

Отец Хэмилтона планирует анонсировать собственную гоночную серию
Комментарии

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, планирует запустить собственную гоночную серию. Об этом сообщают на Reddit.

Согласно реестру британских товарных знаков, Энтони Х+эмилтон зарегистрировал на себя такие имена, как HybridV10, Hybrid World Series, Hybrid World Commision, Hybrid Grand Prix, HybridV10 World Motorsport Festival, а также HybridV8.

Согласно официальному сайту серии, анонс чемпионата ожидается в 2026 году. Судя по названию серии, гоночный чемпионат будет проходить на машинах, оснащённых 10-цилиндровыми гибридными двигателями. При этом пока неизвестно, идёт ли речь о кузовной серии или о серии с открытыми колёсами.

Материалы по теме
Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби
Хэмилтон так и не овладел машиной, Антонелли завалил концовку. Оценки за ГП Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android