Отец Хэмилтона планирует анонсировать собственную гоночную серию

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, планирует запустить собственную гоночную серию. Об этом сообщают на Reddit.

Согласно реестру британских товарных знаков, Энтони Х+эмилтон зарегистрировал на себя такие имена, как HybridV10, Hybrid World Series, Hybrid World Commision, Hybrid Grand Prix, HybridV10 World Motorsport Festival, а также HybridV8.

Согласно официальному сайту серии, анонс чемпионата ожидается в 2026 году. Судя по названию серии, гоночный чемпионат будет проходить на машинах, оснащённых 10-цилиндровыми гибридными двигателями. При этом пока неизвестно, идёт ли речь о кузовной серии или о серии с открытыми колёсами.