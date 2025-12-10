«Яркий пример того, кто никогда не сдавался». Ферстаппен — о Ламбьязе

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём гоночном инженере Джанпьеро Ламбьязе.

«Это был эмоциональный год. Забудьте о результатах этого года. Я тоже не хочу вдаваться в подробности, однако это было непросто. Но я очень горжусь тем, что могу работать с таким талантливым человеком. Конечно, он мой гоночный инженер, однако я считаю его своим другом. Мы пережили вместе столько эмоциональных моментов и добились фантастических достижений. Он — яркий пример человека, который никогда не сдавался в этом сезоне, даже в трудные времена», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

Как сообщалось ранее, Ламбьязе сохранит свою ключевую роль в команде.

Макс приехал в Абу-Даби, уступая лидеру чемпионата Ландо Норрису («Макларен») 12 очков. Для того чтобы стать чемпионом, ему было необходимо выиграть гонку и надеяться, что Норрис не попадёт в топ-3. Британец финишировал третьим и стал чемпионом.