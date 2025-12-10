Пилоты «Уильямса» впервые с 2015 года завершили сезон в топ-10 личного зачёта

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс закончили сезон-2025 Формулы-1 в топ-10 — Албон по итогам чемпионата занял восьмое место в личном зачёте, а Сайнс стал девятым.
Таким образом, пилоты «Уильямса» впервые с 2015 года в полном составе завершили сезон в первой десятке. В том году Валттери Боттас завершил чемпионат на пятом месте, а Фелипе Масса стал шестым.
Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 51.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
13. Оливер Берман («Хаас») — 41.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 38.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 38.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 33.
17. Юки Цунода («Ред Булл») — 33.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 22.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 19.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 0.
21. Джек Дуэн («Альпин») — 0.
Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.