Пилоты «Уильямса» впервые с 2015 года завершили сезон в топ-10 личного зачёта

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс закончили сезон-2025 Формулы-1 в топ-10 — Албон по итогам чемпионата занял восьмое место в личном зачёте, а Сайнс стал девятым.

Таким образом, пилоты «Уильямса» впервые с 2015 года в полном составе завершили сезон в первой десятке. В том году Валттери Боттас завершил чемпионат на пятом месте, а Фелипе Масса стал шестым.

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 51.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

13. Оливер Берман («Хаас») — 41.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 38.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 38.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 33.

17. Юки Цунода («Ред Булл») — 33.

18. Пьер Гасли («Альпин») — 22.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 19.

20. Франко Колапинто («Альпин») — 0.

21. Джек Дуэн («Альпин») — 0.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.

2. «Мерседес» — 469.

3. «Ред Булл» — 451.

4. «Феррари» — 398.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 89.

8. «Хаас» — 79.

9. «Кик-Заубер» — 70.

10. «Альпин» — 22.