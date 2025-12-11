«Горжусь, что не водкой торгуешь». Камазовец Беляев — об отношении жены к его профессии
Знаменитый штурман команды «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев рассказал об отношении родных к своей профессии.
— Родные не переживали, что вы участвуете во всё-таки опасном виде спорта, с риском аварий?
— Нет, такого не было, тем более что техника безопасности в «КАМАЗ-мастер» всегда была на высоком уровне. Все в семье относились к моей работе с позитивом. А жена вообще всегда говорила: «Очень горжусь тобой, что ты не водкой или тряпками какими-то торгуешь, а занимаешься настоящим мужским делом и являешься примером для наших детей, — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
