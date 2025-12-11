Скидки
Главная Авто Новости

Трёхкратный победитель «Дакара» Беляев вспомнил самую обидную ошибку в карьере

Комментарии

Знаменитый штурман команды «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев поделился воспоминаниями о самой обидной ошибке за карьеру.

— Была ошибка, которая потом долго снилась по ночам?
— Конечно, вспоминаю ошибку на «Шёлковом пути», когда наш экипаж шёл на первом месте, я не взял точку и мы улетели с первого на четвёртое! Тогда штрафы за пропуск точки были очень большие. Это моя грубейшая ошибка. Когда мы потом всё просматривали, то увидели, что проехали в 96 метрах от точки, а радиус взятия был 90!

— Это ведь ваша единственная невзятая точка за всю карьеру, не так ли?
— Да-да. Очень жалею об этом моменте. Я был просто уверен, что взял её! В песке было много следов, мы проехали, как все участники гонки, поэтому даже не сомневался. А надо было взять на шесть метров левее — помню это место до сих пор! Одно утешало: что после штрафа пропустили вперёд только «КАМАЗы», так что я подвёл лишь собственный экипаж., — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Комментарии
