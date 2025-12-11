Камазовец Беляев вспомнил, как после аварии один ночевал на «Дакаре» в африканской пустыне

Знаменитый штурман команды «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось провести ночь в африканской пустыне.

«Вообще ничего страшного в этом не видел! Что такое панические атаки, я не знаю. Когда слышу это модное слово, то не понимаю, как человек может поддаваться панике. А тогда, в Западной Сахаре, приходили местные жители, сидели со мной. Ну, общаться мы с ними не могли — только жестами. Кстати, в той местности тогда воевали Марокко и Мавритания, были минные поля…» — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

11 декабря Беляеву исполняется 60 лет.