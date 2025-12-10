83-летнего экс-менеджера Михаэля Шумахера связали и ограбили

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Bild.

Как сообщает источник со ссылкой на слова Вебера, злоумышленники связали 83-летнего менеджера и ограбили его виллу.

Вебер заявил, что находится в шоке и чувствует себя ужасно. При этом Вебер при ограблении получил удар по лицу, у него остался синяк под глазом.

Сумма украденного не сообщается, преступники вскрыли и опустошили несколько сейфов.

Вилли Вебер был менеджером Михаэля Шумахера с 80-х годов и помог ему дебютировать в Формуле-1 в 1994 году. Кроме карьеры Михаэля, он занимался карьерами других немецких пилотов — Ральфа Шумахера и Нико Хюлькенберга.