Альберс не исключил, что Ферстаппен может перейти в «Феррари» в 2027 году

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Кристиан Альберс высказался о возможности перехода Макса Ферстаппена в «Феррари».

«Есть довольно хорошие шансы на то, что, если в «Феррари» захотят что-то изменить, они могут решиться на этот переход в 2027 году. Хэмилтон получает примерно те же деньги, так что зарплатные запросы Ферстаппена не будут для «Феррари» шоком. У них глубокий карман.

В «Феррари» понимают, что с приглашением Макса они могут отыграть 0,3-0,4 секунды с круга. Потому что, покупая Макса, вы покупаете себе такое преимущество в скорости. И это много. Отыграть подобное работой над машиной вряд ли получится. А ещё приход Макса делает команду привлекательным местом для разных инженеров, все хотят работать с чемпионом мира», – приводит слова Альберса F1Oversteer.

