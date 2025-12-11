Вассёр: в Мельбурне сезон-2026 ни для кого не закончится

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о сезоне-2026 Формулы-1.

«Мы сосредоточены на своём проекте, на его развитии, мы пытаемся найти предельные возможности, показывать свой максимум в работе. И да, чем больше времени мы уделяем этому проекту, тем лучше потом получим результаты. Но я не знаю, может быть, нас опережает «Макларен» или «Мерседес», а может, вообще «Альпин». Сейчас никто не знает расстановку сил. Главное сейчас — не тратить время и силы на попытки выяснить, опережают нас конкуренты или нет. Это мы узнаем только на тестах в Барселоне, а скорее, на Гран-при Австралии.

Ещё один важный момент — в том, что расстановка сил в пелотоне точно не будет определена до этапа в Мельбурне. Очень важным фактором станет то, насколько команды будут работать над развитием своих машин. Да и после гонки в Австралии сезон ни для кого не будет закончен, независимо от положения, всех ждёт долгий путь», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.