Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис рассказал об увеличении числа людей в окружении в 2025-м для психологической работы

Норрис рассказал об увеличении числа людей в окружении в 2025-м для психологической работы
Комментарии

Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», рассказал о своей подготовке к титульной борьбе в сезоне-2025 и работой над психологической составляющей.

«Мне пришлось выйти за рамки и расширить группу людей, с которыми я работаю на трассе, и добавить ещё больше тех, кто помогает мне вне трассы. Это количество людей, которые находятся на моей стороне, — не из «Макларена», а извне: мои друзья, моя семья, мои тренеры — именно они помогают мне мыслить лучше и выступать лучше», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

Норрис набрал в сезоне-2025 423 очка и взял титул, опередив Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (421).

Материалы по теме
Битва за битвой: 12 ключевых моментов сезона Формулы-1 2025 года
Битва за битвой: 12 ключевых моментов сезона Формулы-1 2025 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android