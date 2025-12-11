Норрис рассказал об увеличении числа людей в окружении в 2025-м для психологической работы

Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», рассказал о своей подготовке к титульной борьбе в сезоне-2025 и работой над психологической составляющей.

«Мне пришлось выйти за рамки и расширить группу людей, с которыми я работаю на трассе, и добавить ещё больше тех, кто помогает мне вне трассы. Это количество людей, которые находятся на моей стороне, — не из «Макларена», а извне: мои друзья, моя семья, мои тренеры — именно они помогают мне мыслить лучше и выступать лучше», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

Норрис набрал в сезоне-2025 423 очка и взял титул, опередив Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (421).