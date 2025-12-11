Скидки
«Достаточно вырос, чтобы управлять такой машиной?» Хилл — о Норрисе в «Макларене»

Комментарии

Бывший британский гонщик Формулы-1 и чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о своём соотечественнике, завоевавшем титул в сезоне-2025, Ландо Норрисе из «Макларена».

«Он стал по-настоящему своим в команде. Это его дом. Его приняли в «Макларене», и Зак Браун с гордостью показывал его мне и всему миру, когда подписал контракт с ним [в 2017-м]. И тогда он был крошечным. Правда крошечным. Он выглядел как школьник. Это было смешно. Я буквально спросил у него: «Ты вообще достаточно вырос, чтобы когда-нибудь управлять такой машиной?» Конечно, теперь он подрос, окреп.

Ему пришлось найти в себе дополнительную передачу, новый уровень, потому что его затмил новичок — Оскар Пиастри. В такие моменты у тебя появляются сомнения, а сомнения — убийца. В нашем спорте нельзя сомневаться. Но он получил помощь. Он собрал вокруг себя нужных людей, но сделать это он должен был сам. Он должен был посмотреть на себя в зеркало и сказать: «Хорошо, что ты собираешься делать, чтобы найти больше? Потому что тебе это понадобится. Этот парень хорош. Оскар очень хорош, и он создаёт проблемы».

И он действительно нашёл ответы. И благодаря этому теперь он чемпион мира», — приводит слова Хилла ВВС.

Норрис рассказал об увеличении числа людей в окружении в 2025-м для психологической работы
Комментарии
