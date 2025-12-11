«Немного завидно». Берман отреагировал на переход Хаджара в «Ред Булл»

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман прокомментировал переход француза Исака Хаджара в «Ред Булл».

«Очень рад за него. Он очень талантливый гонщик, без сомнений. Здорово, что наше поколение заявляет о себе в топ-командах, как Кими Антонелли в «Мерседесе». Хотя и немного завидно, когда я вижу, как они соревнуются. Но я уверен, что придёт и мой черёд.

Переход в «Феррари»? Это моя мечта. Это заставляет меня отдавать всё, что у меня есть, и это мотивирует меня каждое утро. Я хочу управлять красной машиной и хочу побеждать в красной машине. Вот моя цель», — приводит слова Бермана издание La Gazzetta dello Sport.