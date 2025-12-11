Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Немного завидно». Берман отреагировал на переход Хаджара в «Ред Булл»

«Немного завидно». Берман отреагировал на переход Хаджара в «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман прокомментировал переход француза Исака Хаджара в «Ред Булл».

«Очень рад за него. Он очень талантливый гонщик, без сомнений. Здорово, что наше поколение заявляет о себе в топ-командах, как Кими Антонелли в «Мерседесе». Хотя и немного завидно, когда я вижу, как они соревнуются. Но я уверен, что придёт и мой черёд.

Переход в «Феррари»? Это моя мечта. Это заставляет меня отдавать всё, что у меня есть, и это мотивирует меня каждое утро. Я хочу управлять красной машиной и хочу побеждать в красной машине. Вот моя цель», — приводит слова Бермана издание La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Исак Хаджар рассказал о своих первых кругах в составе «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android