Менеджер Ферстаппена ответил, повлиял ли штраф в Барселоне на титульную борьбу

Менеджер Ферстаппена ответил, повлиял ли штраф в Барселоне на титульную борьбу
Комментарии

Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил, повлиял ли штраф за столкновение с Джорджем Расселлом («Мерседес») на Гран-при Испании на титульные перспективы нидерландца.

«Штраф в Барселоне? Можно сказать, что Кими [Антонелли] выбил Макса в Австрии. И можно вспомнить слабое выступление в Будапеште (Ферстаппен финишировал девятым. — Прим. «Чемпионата»).

Но посмотрите на Ландо — у него был сход в Зандворте. Таков спорт, в котором мы участвуем. На бумаге, если просто набирать очки, то, конечно, можно прикинуть, что мы могли выиграть. Но, по правде говоря, мы проиграли в начале сезона. Макс очень часто был предоставлен сам себе», — приводит слова Вермюлена издание RacingNews365.

«Достаточно вырос, чтобы управлять такой машиной?» Хилл — о Норрисе в «Макларене»
Комментарии
