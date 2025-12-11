Скидки
«Добился чего-то особенного». Менеджер Ферстаппена — о выступлениях Макса в 2025-м

«Добился чего-то особенного». Менеджер Ферстаппена — о выступлениях Макса в 2025-м
Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оценил выступления своего подопечного в сезоне-2025.

«Для меня он выиграл этот сезон. Если ты борешься с машиной и не можешь показать нужное время, это начинает раздражать. Но они изменили подход, нашли новое направление. Все были очень мотивированы. Они продолжали развивать машину до самого конца. Так что команда проделала отличную, очень-очень хорошую работу, а Макс добился чего-то особенного, проведя один из сильнейших сезонов», — приводит слова Вермюлена издание RacingNews365.

