Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2026

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2026.

«Я рад, что этот сезон закончился, как и эпоха. Для многих команд она получилась очень тяжёлой, её было тяжело понять. В следующем году мы начнём с чистого листа, и это хорошо.

Не думаю, что я преувеличиваю, но правда в том, что никто не знает, что произойдёт. Мы настроены оптимистично, и я чувствую себя хорошо», — приводит слова Расселла издание GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне Расселл повторил лучший результат в карьере, став четвёртым в личном зачёте пилотов. Британец дважды становился победителем Гран-при, выиграв гонки в Канаде и Сингапуре.

