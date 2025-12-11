Вольф — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»: он считал, что имеет право на всю власть

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл» после 20 лет работы в команде.

«Всё из-за чувства вседозволенности. В конце концов это вышло ему боком, поскольку он считал, что имеет право на всю власть, а «Ред Булл» не хотел ему её давать», — приводит слова Вольфа издание The Telegraph.

Кристиан Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв восемь чемпионатов пилотов и шесть Кубков конструкторов. После Гран-при Великобритании — 2025 он был отстранён от должностей генерального директора и руководителя команды.

