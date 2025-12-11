Скидки
Арривабене — о Хэмилтоне в «Феррари»: нужен хороший болид. Если его нет — не подписывайте

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался о слабых результатах 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в сезоне-2025.

«Я всегда следую за ними сердцем, это страсть, от которой невозможно отказаться. Мне, как и всем, обидно. Я хорошо знаю, насколько сложно выигрывать в Формуле-1. От оценок тех, кто там сейчас, воздержусь.

Для меня Льюис не закончился — он всё ещё конкурентоспособен. Но гонщика вроде Хэмилтона можно брать в команду, только если ты способен дать ему конкурентоспособный болид. Ему нужна хорошая машина, чтобы показывать максимум. Если её нет — не подписывайте его», — приводит слова Арривабене издание FormulaPassion.

