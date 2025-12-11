Стролл — худший пилот Ф-1 в 2025-м, Хэмилтон — 7-й, Норрис — 3-й — Motor Sport Magazine

Британское издание Motor Sport Magazine составило рейтинг пилотов Формулы-1 по итогам сезона-2025.
Рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2025 по версии издания Motor Sport Magazine:
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Франко Колапинто («Альпи»).
18. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»/«Ред Булл»).
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
16. Лиам Лоусон («Ред Булл»/«Рейсинг Буллз»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
10. Карлос Сайнс («Уильямс»).
9. Алекс Албон («Уильямс»).
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).