Авто Новости

Ф-1 потребовала от команд спецливреи для закрытых тестов в Испании перед сезоном-2026

Ф-1 потребовала от команд спецливреи для закрытых тестов в Испании перед сезоном-2026
Формула-1 потребовала от всех команд ввести дополнительные меры секретности для закрытых предсезонных тестов, которые пройдут с 26 по 30 января в Барселоне (Испания), сообщает издание PlanetF1.

Так, болиды обязаны быть в однотонной или камуфляжной расцветке. В руководстве гоночной серии намерены представить машины в командных цветах только на ежегодных предсезонных тестах в Бахрейне. Напомним, первый пройдёт с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

Ранее издание Motor Sport Magazine представило свой рейтинг лучших пилотов Формулы-1 по итогам сезона-2025.

