«Станет чемпионом». Арривабене заявил, что привёл Леклера в «Феррари»

«Станет чемпионом». Арривабене заявил, что привёл Леклера в «Феррари»
Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался о 28-летнем монегаске Шарле Леклере и заявил, что сыграл ключевую роль в его приходе в итальянский коллектив.

«Леклера в «Феррари» в 2019 году продвигал я — он потрясающий пилот и постоянно это доказывает. Не сомневаюсь, что однажды он станет чемпионом мира. С «Феррари» или нет — не знаю, но желаю ему этого. Но титул он точно выиграет», — приводит слова Арривабене издание FormulaPassion.

В качестве боевого пилота Шарль дебютировал в 2018 году за «Альфа Ромео». С 2019-го выступает за «Феррари». В сезоне-2023 стал вице-чемпионом, а в 2024-м закончил сезон на третьем месте в личном зачёте.

