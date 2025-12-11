Леклер — о карьере в «Феррари»: следующий год станет решающим

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер заявил, что следующий сезон в итальянской команде станет определяющим для его карьеры.

«Верю ли я, что стану чемпионом с «Феррари»? Да. И следующий год станет решающим. Перемены — это сложно, но в то же время я считаю, что вся команда крайне мотивирована из-за следующего года. Грядёт большая перемена и большая возможность показать, на что способна «Феррари». Сейчас или никогда. Поэтому я очень надеюсь, что мы начнём новый цикл правильно, это важно для последующих четырёх лет», — приводит слова Леклера издание The Race.

