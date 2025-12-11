Скидки
Бенсон: «Ред Булл» Ферстаппена в 2025-м конкурентоспособнее «Феррари» Алонсо в 2012-м

Эндрю Бенсон, являющийся корреспондентом ВВС, высказался о втором месте в личном зачёте четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в сезоне-2025.

«Есть множество примеров пилотов, которые, возможно, по заслугам должны были стать чемпионами, но ими не стали. Стирлинг Мосс в 1958 году, Ники Лауда в 1976-м, Жиль Вильнёв в 1979-м, Айртон Сенна в 1989-м и Льюис Хэмилтон в 2007-м — лишь некоторые сезоны, которые вызывают споры.

Вероятно, самым ярким примером является Фернандо Алонсо в 2012 году, когда он провёл сезон потрясающей стабильности и мастерства, удерживая «Феррари», которая в среднем была лишь четвёртой по скорости машиной, в борьбе за титул до самого последнего этапа. В итоге он уступил Себастьяну Феттелю из «Ред Булл». Но если бы не одна из двух аварий, в которых Алонсо не нёс никакой ответственности, он с лёгкостью стал бы чемпионом.

В Бельгии его выбил кувыркающийся «Лотус» Ромена Грожана на старте, а в Японии в первом повороте его шину проколол другой пилот «Лотуса» — Кими Райкконен. Нет никаких сомнений в превосходстве Ферстаппена в этом сезоне. То, насколько его год сравним с сезоном Алонсо, — тема для дискуссий, но его «Ред Булл» точно был более конкурентоспособным, чем та «Феррари», — написал Бенсон в своей колонке на ВВС.

