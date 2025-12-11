«Альпин» и «Ауди» проведут съёмочные дни перед тестами уже в начале января — Gradа3

Испанское издание Grada3 сообщило, что сразу две команды Формулы-1 — «Альпин» и «Ауди» — используют право на съёмочный день на трассе в начале января 2026-го.

«Две команды выедут на трассы раньше тестов в Барселоне. «Ауди» и «Альпин» неофициально поднимут занавес сезона 2026 года. Они сделают это в рамках съёмочных дней, разрешённых регламентом, 9 и 11 января, чтобы протестировать новые болиды и убедиться, что после первых километров всё в порядке.

Ожидается, что меры безопасности будут полными, чтобы не допустить появления каких-либо изображений или видеозаписей от каких-либо болельщиков в эти дни, когда Франко Коллапинто впервые сядет на свой новый A526, на котором будет установлен двигатель «Мерседес», — говорится в статье.

Первые закрытые общие тесты пройдут с 26 по 30 января 2026 года.