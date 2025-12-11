Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: Хорнер не признал ошибку Маси на Гран-при Абу-Даби 2021 года

Тото Вольф: Хорнер не признал ошибку Маси на Гран-при Абу-Даби 2021 года
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о скандальном Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Мы не отпустили. Я вчера разговаривал с Льюисом об этом. Я думаю об этом каждый день, он – тоже. И в команде также это осталось.

Признал ли Хорнер ошибку Маси? Нет. Он так и не признал. Я пытаюсь взглянуть на ситуацию с другой стороны, и с их точки зрения они заслуживали чемпионство. Были инциденты, которые были нечестными по отношению к ним, и исход гонки справедливо отображает уровень эффективности по ходу года.

Но Кристиан так и не признал, что, если бы всё было наоборот и произошло с нами, это было бы катастрофой, а он придумывал бы всевозможные оскорбления. Думаю, такого самоанализа или способности взглянуть на ситуацию с другой стороны ему как личности совершенно не хватает», — приводит слова Вольфа The Telegraph.

Материалы по теме
Вольф — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»: он считал, что имеет право на всю власть
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android