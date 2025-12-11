Тото Вольф: Хорнер не признал ошибку Маси на Гран-при Абу-Даби 2021 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о скандальном Гран-при Абу-Даби 2021 года.

«Мы не отпустили. Я вчера разговаривал с Льюисом об этом. Я думаю об этом каждый день, он – тоже. И в команде также это осталось.

Признал ли Хорнер ошибку Маси? Нет. Он так и не признал. Я пытаюсь взглянуть на ситуацию с другой стороны, и с их точки зрения они заслуживали чемпионство. Были инциденты, которые были нечестными по отношению к ним, и исход гонки справедливо отображает уровень эффективности по ходу года.

Но Кристиан так и не признал, что, если бы всё было наоборот и произошло с нами, это было бы катастрофой, а он придумывал бы всевозможные оскорбления. Думаю, такого самоанализа или способности взглянуть на ситуацию с другой стороны ему как личности совершенно не хватает», — приводит слова Вольфа The Telegraph.