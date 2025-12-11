«Станет сенсацией». Ральф Шумахер — о замене Марко в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о возможной замене Хельмута Марко на посту спортивного консультанта «Ред Булл».

«Эпоха подходит к концу. Это касается всей молодёжной программы. Ходят слухи о том, кто займёт его место. И это хороший человек. Кто? К сожалению, не могу сказать. Но если всё пойдёт по плану, это станет настоящей сенсацией», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport.de.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.