Хэмилтон: никто из скептиков не смог достичь того, чего достиг я

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своих планах на будущее в составе итальянской команды.

«Я бы ничего не ответил скептикам. Никто из них не смог достичь того, чего смог достичь я, так что они даже не на моём уровне.

Всё дело — в любви к работе, любви к гонкам. Я получаю потрясающую поддержку от людей вокруг себя, от своих фанатов. Важно не спускать глаз с мечты. У меня по-прежнему есть мечта, надежду на которую я храню в своём сердце, ради которой работаю», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

Хэмилтон закончил сезон на шестом месте в личном зачёте, впервые в карьере не сумев завоевать ни одного подиума за сезон.

