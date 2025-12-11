Феттель: Марко вправе называть себя автором успеха «Ред Булл» в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался об уходе советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко из команды.

«Я был удивлён так же, как и все. Желаю Хельмуту всего наилучшего в будущем и заслуженного отдыха на пенсии. Он настоящий архитектор успеха «Ред Булл» и «Торо Россо». Не только в вопросах подбора гонщиков. Все решения по структуре команды, подбору специалистов и стратегии также исходили от него. Марко вправе называть себя автором успеха «Ред Булл» в Формуле-1», – приводит слова Феттеля F1-Insider.

Марко 82 года, он занимал должность советника с первого сезона команды в Формуле-1 в 2005 году. За это время «Ред Булл» шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в «Королевских гонках» с 1971 по 1972 год и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.