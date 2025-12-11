В «Мерседесе» хотят сократить количество клиентских команд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о планах компании сократить количество клиентов для поставки моторов.

«В настоящее время мы придерживаемся мнения, которое также обсуждается с компанией Ola, что в следующем цикле мы сократим количество команд, которым будем предоставлять моторы. Оптимальное количество команд, вероятно, будет две или три.

Это зависит от новых правил, которые станут действовать в будущем. Будут ли они простыми или нет. Чему, по нашему мнению, мы можем научиться. И в то же время нам нужно заранее определиться с некоторыми проектами.

«Мерседесу» придётся производить 16 силовых агрегатов для всех своих команд в следующем году. И это означает более длительные сроки поставки и более длительные производственные циклы», — приводит слова Вольфа RaceFans.