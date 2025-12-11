«Что-то во мне говорило, что я недостаточно хорош». Норрис — о чемпионском сезоне в Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги сезона-2025 Формулы-1, в котором он оформил первый в карьере чемпионский титул.

«Порой я не слишком в себя верил. Бывало, в том числе в этом году, что Оскар справлялся лучше меня, а у меня не слишком получалось. Временами я думал, ну, наверное, они просто лучше меня, наверное, они способны быть стабильнее меня, добиваться большего от машины. Порой я думал, что победить просто невозможно. Я должен был доказать себе, что неправ, что я могу сделать это. Я не назвал бы себя эгоистичным человеком, но понял, что порой должен быть таким. Мне это нужно, чтобы стать лучше и сильнее.

В начале сезона мне не удавалось выжимать максимум из машины, потому что она сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Что-то во мне говорило, что я недостаточно хорош. Мне помог Андреа Стелла, который многое повидал в Формуле-1. Он говорил мне, что я должен требовать большего от других, говорить, что мне нужно больше того или этого, просить их помочь мне с чем-то. В те моменты, когда я не справлялся, мне просто не приходило это в голову. Я всегда спрашивал себя, почему не получилось. В такие моменты я испытывал большое разочарование. Я знал, что у меня есть шанс на титул, и, если что-то не получалось, я не мог просто махнуть рукой. Это очень неприятное чувство, и в какой-то момент это переросло в негативную спираль. Я много работал с людьми за пределами Формулы-1, чтобы выработать более эффективный ментальный подход. И это помогло мне пилотировать так, как я могу. Не то чтобы это сделало меня быстрее, это просто позволило мне пилотировать так, как я по-настоящему способен», — приводит слова Норриса BBC.