Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис рассказал, в какой момент обрёл уверенность в сезоне-2025 Формулы-1

Норрис рассказал, в какой момент обрёл уверенность в сезоне-2025 Формулы-1
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, в какой момент обрёл уверенность в себе в сезоне-2025 Формулы-1.

«Круг в квалификации в Монако — это был первый случай где-то за 10 лет, когда я плакал. У меня была серия плохих результатов, мне не удавалось как следует выступать в квалификациях, хотя обычно это моя сильная сторона. В тот раз я впервые отключил отображение дельты на руле, и не знал, я улучшаю время или нет. В прошлые годы эта трасса не относилась к лучшим для меня.

И проехать тот круг, который я проехал в концовке Q3, был одним из лучших моментов в моей карьере. В тот период я больше всего сомневался в себе, но один круг всё изменил. Тогда я понял, что раз смог это, то смогу добиться и остального. Это был поворотный момент для меня», — приводит слова Норриса BBC.

Материалы по теме
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android