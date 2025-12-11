Норрис рассказал, в какой момент обрёл уверенность в сезоне-2025 Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, в какой момент обрёл уверенность в себе в сезоне-2025 Формулы-1.

«Круг в квалификации в Монако — это был первый случай где-то за 10 лет, когда я плакал. У меня была серия плохих результатов, мне не удавалось как следует выступать в квалификациях, хотя обычно это моя сильная сторона. В тот раз я впервые отключил отображение дельты на руле, и не знал, я улучшаю время или нет. В прошлые годы эта трасса не относилась к лучшим для меня.

И проехать тот круг, который я проехал в концовке Q3, был одним из лучших моментов в моей карьере. В тот период я больше всего сомневался в себе, но один круг всё изменил. Тогда я понял, что раз смог это, то смогу добиться и остального. Это был поворотный момент для меня», — приводит слова Норриса BBC.