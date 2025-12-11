Хельмут Марко: Норрис — достойный чемпион мира

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о новоиспечённом чемпионе мира, пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Норрис — достойный чемпион мира. Два очка — это два очка. Через 10 лет никто о них и не вспомнит, однако Ландо Норрис останется в памяти как чемпион мира. Он сильно отставал от Оскара Пиастри по очкам, но смог отыграться и проводил отличные гонки во второй половине сезона, затмив напарника.

Он опроверг все прогнозы и разговоры о своей психологической слабости. Он является пилотом мирового уровня, он невероятно силён в квалификациях. Если у него будет подходящая машина, такой результат вполне может повториться», – приводит слова Марко Sport.de.